Imprese: credito più facile, nasce polo per lo sviluppo ‘CredinSicilia’

Palermo, 22 nov. (AdnKronos) – Sarà più facile per gli imprenditori siciliani o per i giovani startupper potere chiedere e ottenere crediti. Nasce ‘CredinSicilia’, il Polo siciliano per lo sviluppo delle imprese, che vede Regione siciliana, Mediocredito Centrale-Invitalia, Sace Group e IRFIS-FinSicilia spa insieme per aiutare le imprese. L’obiettivo è quello di creare un unico interlocutore per chi fa già impresa in Sicilia e per chiunque voglia sviluppare un progetto imprenditoriale. ‘CredinSicilia’ è stato presentato oggi a Palazzo d’Orleans dall’assessore regionale alle Attività produttive, Girolamo Turano, l’amministratore delegato di Mediocredito Centrale, Bernardo Mattarella, il responsabile Sace per il Centro-Sud, Mario Melillo, e il presidente di IRFIS-FinSicilia, Giacomo Gargano.

“Con Credinsicilia vogliamo dare risposte concrete ai fabbisogni di tutte le imprese del territorio siciliano, confermando il nostro impegno a favore del tessuto imprenditoriale locale: un impegno che solo nel 2018, con il Fondo di Garanzia, ci ha consentito di accogliere oltre 10.300 domande e garantire finanziamenti per oltre 1 miliardo di euro”, dice Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato MCC. “I prossimi passi saranno la completa digitalizzazione delle procedure e lo sviluppo di strumenti finanziari innovativi con la collaborazione di IRFIS e Regione Sicilia”, conclude.

“Abbiamo raccolto il grido di allarme di chi vuole fare impresa e poi non sa come fare diventare la propria idea una realtà produttiva – dice l’assessore Turano – così ci siamo inventati questo polo, in questo modo si permette agli imprenditori di ricevere tutte le informazioni e potere realizzare il progetto”.