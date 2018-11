Corruzione: Conte, contrastarla favorisce crescita ma faremo di più

Roma, 22 nov. (AdnKronos) – La lotta alla corruzione “non è elemento di crescita? Non siete sensibili al contrasto della corruzione? La disciplina sul finanziamento dei partiti di associazioni, comitati e fondazioni collegate, con gli standard più elevati in Italia e nel mondo? Non siete soddisfatti? […]

Roma, 22 nov. (AdnKronos) – La lotta alla corruzione “non è elemento di crescita? Non siete sensibili al contrasto della corruzione? La disciplina sul finanziamento dei partiti di associazioni, comitati e fondazioni collegate, con gli standard più elevati in Italia e nel mondo? Non siete soddisfatti? Faremo ancora di più…”. Così il premier Giuseppe Conte, lasciando l’Aula della Camera, risponde alle domande dei cronisti sulla manovra richiamando il via libera al ddl anticorruzione appena approvato a Montecitorio “e che ora passa al Senato”.