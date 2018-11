Diana Bracco: “Forte social responsibility di imprese che investono in cultura”

Napoli, 20 nov. (AdnKronos) – “Investire sulla cultura ha molto senso. Questa settimana della cultura di Confindustria dimostra che le imprese impegnate negli investimenti in cultura sono aziende sane, che hanno una forte social responsibility e sono, dunque, imprese che quindi contribuiscono ancora […]

Napoli, 20 nov. (AdnKronos) – “Investire sulla cultura ha molto senso. Questa settimana della cultura di Confindustria dimostra che le imprese impegnate negli investimenti in cultura sono aziende sane, che hanno una forte social responsibility e sono, dunque, imprese che quindi contribuiscono ancora di più allo sviluppo sociale, dando lavoro ma anche gioia nel lavoro”. Lo ha detto Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco, a margine di ‘Art from inside: la diagnostica per immagini applicata al patrimonio culturale’, il convegno, organizzato proprio da Fondazione Bracco, che si è svolto questa mattina nella sala Archimede di Città della scienza, a Napoli.

“Mi sento napoletana di lunga data – ha concluso quasi commossa Bracco – Ho vissuto tanti periodi in questi splendidi posti, provo grande amore e sento che c’è una grande energia che si deve liberare”.