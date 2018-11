Confindustria: “Cultura uno dei temi principali dello sviluppo d’impresa”

Napoli, 20 nov. (AdnKronos) – “Questa iniziativa capita volutamente nella settimana che Confindustria dedica alla cultura che è uno dei temi centrali dello sviluppo d’impresa. La digitalizzazione e la cultura d’impresa sono i due driver su cui stiamo costruendo la credibilità delle aziende […]

Napoli, 20 nov. (AdnKronos) – “Questa iniziativa capita volutamente nella settimana che Confindustria dedica alla cultura che è uno dei temi centrali dello sviluppo d’impresa. La digitalizzazione e la cultura d’impresa sono i due driver su cui stiamo costruendo la credibilità delle aziende nel futuro”. Lo ha spiegato Vito Grassi, presidente unione industriali Napoli e di Confindustria Campania, nel corso del convegno ‘Art from inside: la diagnostica per immagini applicata al patrimonio culturale’ che, organizzato da ‘Fondazione Bracco’, si sta svolgendo in queste ore nella sala Archimede della Città della scienza, a Napoli.

“Questa è un’iniziativa – ha continuato Grassi – che rappresenta un’applicazione reale, inimmaginabile fino a qualche anno fa, e che riesce a dare il senso della grande trasformazione che stiamo vivendo. Dal mondo delle imprese Città della scienza è visto come uno strumento eccellente di divulgazione scientifica. Va ulteriormente potenziato e integrato nel piano generale di Bagnoli sul quale abbiamo già speso molte parole”, ha concluso ironicamente il presidente unione industriali Napoli.