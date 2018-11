Allerta maltempo in 7 regioni

Roma, 19 nov. (AdnKronos) – E’ di nuovo allerta maltempo sull’Italia. Dalle prossime ore infatti il Belpaese sarà al centro di un complesso scenario di tempo perturbato, con l’arrivo di diffusi e forti temporali su diverse regioni del centro-sud, deboli nevicate a quote collinari e di fondovalle su […]

Roma, 19 nov. (AdnKronos) – E’ di nuovo allerta maltempo sull’Italia. Dalle prossime ore infatti il Belpaese sarà al centro di un complesso scenario di tempo perturbato, con l’arrivo di diffusi e forti temporali su diverse regioni del centro-sud, deboli nevicate a quote collinari e di fondovalle su alcune zone del nord e intense correnti di bora sull’alto versante adriatico. Sulla base dei fenomeni previsti è stata quindi valutata per la giornata di domani, martedì 20 novembre, allerta arancione su tutto il territorio del Lazio, parte di Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e sui bacini centro-meridionali e sud-occidentali della Sicilia. Stabilita allerta gialla invece sui settori nord-occidentali del Veneto, sui restanti bacini di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia, sull’intero territorio di Umbria, Molise e Puglia oltre che su gran parte della Sardegna.

Sulla base delle previsioni disponibili, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che, impattando sulle diverse aree del paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi rovesci di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, sulla Campania, in estensione dalle prime ore di domani anche alla Basilicata e alla Calabria, specialmente sui settori tirrenici, e alla Puglia meridionale. Sempre da oggi pomeriggio si prevedono venti nord-orientali forti o di burrasca, su Friuli Venezia Giulia e Veneto, specialmente sui settori costieri. Dalla serata, infine, precipitazioni a carattere nevoso al di sopra dei 400-600 metri sono previste su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, con possibili occasionali interessamenti delle quote inferiori sui settori occidentali dell’Emilia-Romagna, con apporti al suolo deboli.