Meteo: Lombardia, forte calo temperature, prevista neve a bassa quota

Milano, 16 nov. (AdnKronos) – Da oggi e per i prossimi giorni il Nord Italia è sotto l’influsso di un regime di correnti di aria fredda. In Lombardia calo progressivo e marcato calo delle temperature, nuvolosità variabile a ridosso dei rilievi e precipitazioni solo occasionali. Tra lunedì e martedì […]

Milano, 16 nov. (AdnKronos) – Da oggi e per i prossimi giorni il Nord Italia è sotto l’influsso di un regime di correnti di aria fredda. In Lombardia calo progressivo e marcato calo delle temperature, nuvolosità variabile a ridosso dei rilievi e precipitazioni solo occasionali. Tra lunedì e martedì la discesa di un nucleo più freddo ed instabile determinerà un nuovo impulso perturbato e freddo con possibilità di deboli nevicate a quote collinari.

Domani, secondo il bollettino meteo dell’Arpa Lombardia, molto nuvoloso a ridosso dei rilievi, nuvolosità irregolare altrove; progressive schiarite da est nella mattinata, poi poco nuvoloso o velato. Precipitazioni: deboli isolate sulle Prealpi e il Nordovest possibili fino al mattino. Nevischio oltre 1000 metri. Temperature in calo: in pianura minime tra 4 e 7 gradi, massime tra 11 e 13 gradi.