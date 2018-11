Maltempo: sindaco Belluno, tempi stretti per le segnalazioni di danni dai cittadini

Beleluno, 16 nov. (AdnKronos) – Sono disponibili sul sito del Comune di Belluno i moduli per la ricognizione dei danni subiti da privati cittadini e attività produttive in occasione dei fenomeni meteo che tra fine ottobre e i primi giorni di novembre hanno sconvolto il Bellunese.

Beleluno, 16 nov. (AdnKronos) – Sono disponibili sul sito del Comune di Belluno i moduli per la ricognizione dei danni subiti da privati cittadini e attività produttive in occasione dei fenomeni meteo che tra fine ottobre e i primi giorni di novembre hanno sconvolto il Bellunese.

“Chiediamo a tutti i cittadini di presentare in fretta le proprie segnalazioni. – l’appello del Sindaco, Jacopo Massaro – La Regione ha messo a disposizione ieri i moduli e i comuni devono inviare tutto il materiale raccolto entro giovedì 22; sarebbe opportuno che le persone interessate facessero pervenire la documentazione appena possibile”.

Il modulo è scaricabile dal sito del Comune di Belluno e può anche essere ritirato in formato cartaceo presso lo Sportello dei Cittadini, in Piazza Duomo, 2; andrà riconsegnato entro le ore 17.00 di martedì 20 novembre con le seguenti modalità: a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune, in Piazza Duomo, 1 (lunedì e martedì: 09.00 – 12.00; apertura straordinaria dalle 15.00 alle 17.00), via mail a protezionecivile@comune.belluno.it, via PEC a belluno.bl@cert.ip-veneto.net. Per qualsiasi necessità si potrà chiamare il numero 0437/913618 o inviare una mail a protezionecivile@comune.belluno.it.