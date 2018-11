Governo: D’Alema, ci sono dissensi ma sinistra capitalizza nulla

Roma, 15 nov. (AdnKronos) – “Il governo manifesta i primi dissensi, ma nulla va verso la sinistra, la Lega capitalizza anche il dissenso”. Lo ha detto Massimo D’Alema al dibattito ‘Sinistra, da dove ripartiamo?’ al XII Congresso dello Spi-Cgil Lombardia, cui partecipano Claudio Martelli, Maurizio […]

Roma, 15 nov. (AdnKronos) – “Il governo manifesta i primi dissensi, ma nulla va verso la sinistra, la Lega capitalizza anche il dissenso”. Lo ha detto Massimo D’Alema al dibattito ‘Sinistra, da dove ripartiamo?’ al XII Congresso dello Spi-Cgil Lombardia, cui partecipano Claudio Martelli, Maurizio Martina e Luciana Castellina e moderato da Massimo Rebotti.

“Le persone pensano che al governo ci sono persone serie, Salvini, e poi i mattacchioni dei Cinque stelle. Ma l’evidente condizione di sofferenza dei 5S che perde pezzi, lascia spazio alla destra che governerà il paese. L’opposizione non capitalizza nulla neppure del crescente malessere che si manifesta in alcune parti Paese”, osserva D’Alema secondo cui servirebbe “il coraggio di dire ‘cari cittadini abbiamo sbagliato, il Jobs Act era sbagliato, la Buona scuola era sbagliata. Abbiamo colpito le nostre basi sociali fondamentali e continuato a fare politica del si crea lavoro aumentando la flessibilità”.

“Se non si riparte da qui -aggiunge- anche un lungo cammino non comincerà mai. E quando non si comincia mai il cammino, diventerà sempre più lungo. Anziché dire ‘vi siete sbagliati a non votarci, ve ne accorgerete’, argomento che fa incazzare la gente, bisogna dire che abbiamo sbagliato e prendere una strada nuova”.