Milano: in Auditorium Pirelli spettacolo racconta storia industria milanese (2)

(AdnKronos) – Nel testo Moravia descrive la vita quotidiana della Milano industriale raccontandola attraverso la fabbrica Pirelli Bicocca degli anni quaranta: “Ecco la fabbrica Pirelli. Gli operai conversano da ogni parte nel piazzale prospiciente la portineria, tra i carrettini di frutta e le bancarelle dei venditori di sigarette. Un debole sole autunnale gioca sul piazzale e sulle mura della Pirelli. Gli operai entrano in fila, vanno a riporre la bicicletta nel deposito, sotto la tettoia, e quindi si avviano ciascuno al proprio reparto.”

Il legame di Pirelli con Milano è una storia lunga quasi 150 anni. Il primo stabilimento Pirelli fu costruito proprio a Milano, in via Ponte Seveso nel 1872, mentre nel 1909 venne inaugurato lo stabilimento di Milano-Bicocca. Ottant’anni dopo, al posto degli stabilimenti di fabbrica, si è sviluppato il nuovo quartiere, ad opera dello Studio Gregotti, dopo un concorso internazionale indetto da Pirelli e dove adesso c’è anche l’Università degli studi Milano Bicocca e dal 2004 il Pirelli HangarBicocca, uno dei più importanti spazi espositivi d’arte contemporanea del mondo.