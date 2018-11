Diabete: Federfarma Veneto, al via seconda edizione del ‘DiaDay’ (2)

(AdnKronos) – Alla fine della campagna i dati saranno elaborati da un board scientifico e resi disponibili alle Istituzioni sanitarie che, sulla base di essi, potranno individuare gli interventi sanitari più opportuni per contrastare la malattia e le sue complicanze, riducendo così i costi per la collettività.

“Si tratta di un’iniziativa importante – spiega Alberto Fontanesi presidente di Federfarma Veneto – che testimonia il fatto di come le farmacie ci tengano all’aspetto della prevenzione. Per questo invito gli utenti a recarsi in farmacia ed aderire a questa importante iniziativa. Nell’edizione del 2017 l’iniziativa ha riscosso un grande successo infatti sono stati compilati 12.077 questionari che hanno permesso di diagnosticare 369 nuovi casi di diabete e 1.631 di prediabetici. Dietro questi numeri ci sono persone ed utenti a cui abbiamo dato una mano. E ci auguriamo che anche quest’anno molte persone si prestino all’autoanalisi”.

“In Veneto l’adesione all’iniziativa è sempre massiccia l’anno scorso le farmacie che hanno partecipato sono state oltre 500 – dichiara Fontanesi – È un’importante iniziativa di educazione sanitaria e di prevenzione sul territorio, che sfrutta appieno la capillarità della rete delle nostre farmacie, che confermano così il proprio ruolo di primo presidio sanitario sul territorio”.

La campagna è realizzata da Federfarma, con il patrocinio di FOFI, FNOMCEO, AMD, SID, UTIFAR, FENAGIFAR, CITTADINANZATTIVA. La raccolta e l’elaborazione statistica dei dati è a cura di Promofarma, società di servizi di Federfarma.