Tav: Zoppas, oggi passaggio cruciale, a Italia servono opere importanti

Roma, 10 nov. (AdnKronos) – “La manifestazione di oggi a Torino e la grande partecipazione segnano un passaggio cruciale e testimoniano la capacità di concretezza delle rappresentanze”. A dichiararlo è il presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas. “L’Italia – dice – ha bisogno di opere importanti e oggi cittadini e imprese hanno chiesto di cogliere le opportunità di crescita e connessione che derivano da infrastrutture strategiche, di cui necessitiamo anche in Veneto, come la Pedemontana, il completamento della TAV Brescia-Verona e il proseguimento fino a Padova”.

“Abbiamo bisogno di guardare avanti, di progredire anche su questi fronti per rinnovare la nostra competitività, perché i nostri orizzonti non si fermano ai confini italiani ma vanno oltre. Sono opere – sottolinea infine Zoppas – che richiedono anni per essere realizzate e non possiamo fermarle a pochi metri dal traguardo”.