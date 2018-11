Governo: Cdm alle 18,30, a odg stato emergenza per maltempo

Roma, 8 nov. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna alle ore 18,30 a Palazzo Chigi. All’ordine del giorno il decreto legislativo sul “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, esame preliminare(Giustizia)”; il […]

Roma, 8 nov. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna alle ore 18,30 a Palazzo Chigi. All’ordine del giorno il decreto legislativo sul “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, esame preliminare(Giustizia)”; il decreto del presidente della Repubblica sul “regolamento di esecuzione del regolamento (Ue) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (Ce) n. 842/2006 – esame definitivo (Presidenza – Affari europei – Ambiente)”.

All’odg anche la deliberazione del Consiglio dei ministri per la “dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 (Presidenza)”; leggi regionali; varie ed eventuali.