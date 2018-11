Maltempo: Coldiretti, un terzo danni nei campi, 1 mld euro (5)

(AdnKronos) – Nelle Marche la maggior parte nei disagi da maltempo sono stati causati dal vento con raffiche fino a 70 chilometri orari e dalle mareggiate che hanno sferzato ed eroso la costa. Alberi caduti in tutte le province delle Marche con punte nel Fermano e nell’Ascolano e viabilità nelle aree […]

(AdnKronos) – Nelle Marche la maggior parte nei disagi da maltempo sono stati causati dal vento con raffiche fino a 70 chilometri orari e dalle mareggiate che hanno sferzato ed eroso la costa. Alberi caduti in tutte le province delle Marche con punte nel Fermano e nell’Ascolano e viabilità nelle aree interne interrotta in attesa della loro rimozione. Si sono registrati blackout elettrici e disagi.

Pioggia e vento hanno sferzato, con intensità diversa da zona a zona, anche l’Umbria, con richieste di intervento soprattutto per rami pericolanti e alberi caduti. Il maltempo ha rallentato le attività agricole in diverse aree della regione.

Il maltempo dell’ultima settimana ha causato nel Lazio gravissimi danni all’agricoltura, stimati intorno ai 30 milioni di euro. Colpita in particolare la provincia di Latina, con serre divelte, capannoni abbattuti, ortaggi e colture ortofrutticole sommerse dall’acqua. Dai primi monitoraggi – riferisce la Coldiretti – risultano danneggiate 118 aziende (danni per 8 milioni di euro). Nella zona di Viterbo in difficoltà in particolare il settore zootecnico con danni superiori al milione di euro, mentre a Frosinone sono stati numerosi i crolli di alberi. Il maltempo ha creato enormi criticità anche a Roma, il comune agricolo più grande d’Europa con 58mila ettari di superficie agricola, e in tutta l’area metropolitana dove sono presenti circa 21.600 aziende del settore.