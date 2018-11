Agricoltura: Agea avvia pagamento anticipi Pac, 900 mln a 500 mila azienda (2)

(AdnKronos) – Dal 30 giugno al 30 ottobre 2018 Agea ha autorizzato 34 decreti di pagamento ed erogato 370.371.575 euro in favore di oltre 58 mila imprese. Nello stesso periodo hanno superato il rischio disimpegno le regioni Campania, Friuli Venezia Giulia e Lazio per le quali sono stati erogati 151.482.079 […]

(AdnKronos) – Dal 30 giugno al 30 ottobre 2018 Agea ha autorizzato 34 decreti di pagamento ed erogato 370.371.575 euro in favore di oltre 58 mila imprese. Nello stesso periodo hanno superato il rischio disimpegno le regioni Campania, Friuli Venezia Giulia e Lazio per le quali sono stati erogati 151.482.079 euro a più di 16mila beneficiari.

A ottobre sono stati anche autorizzati decreti di pagamento nell’ambito della domanda unica per le campagne precedenti, dello sviluppo rurale, del vino e dei programmi operativi, in favore di oltre 192mila aziende per un importo complessivo di 207.6627.034 euro.

In particolare: domanda unica (2017 e annualità precedenti), relativamente alla restituzione della ‘disciplina finanziaria’ in favore di 133.200 beneficiari per 15,65 mln di euro; programmi regionali di sviluppo rurale, che Agea gestisce, in favore di 5.458 beneficiari per 53 mln di euro; Programma Nazionale di Sviluppo Rurale – assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante, in favore di 50.261 beneficiari per 58,49 mln di euro; programmi operativi in favore di 28 beneficiari per 13,34 mln di euro; comparto vitivinicolo in favore di 6.583 beneficiari per 62,19 mln di euro.