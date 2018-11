Maltempo: Protezione civile Vicenza in aiuto a Rocca Pietore nel bellunese

Vicenza, 5 nov. (AdnKronos) – Il Gruppo comunale di Protezione civile del Comune di Vicenza è impegnato da sabato 3 ottobre a Rocca Pietore, paese in provincia di Belluno, particolarmente colpito dagli eventi meteo avversi della scorsa settimana.

Vicenza, 5 nov. (AdnKronos) – Il Gruppo comunale di Protezione civile del Comune di Vicenza è impegnato da sabato 3 ottobre a Rocca Pietore, paese in provincia di Belluno, particolarmente colpito dagli eventi meteo avversi della scorsa settimana.

La destinazione è stata comunicata dalla Regione del Veneto che nella giornata di venerdì della scorsa settimana ha diramato una richiesta di disponibilità alle organizzazioni di Protezione civile regionali.

“Il maltempo di fine ottobre ha risparmiato la nostra città -commenta il sindaco Francesco Rucco- ma ha fatto enormi danni in montagna, ferendo in maniera grave un vero e proprio patrimonio non solo vicentino e veneto, ma anche di tutti coloro che amano la natura e la montagna. La suggestione dei nostri boschi ha lasciato spazio alla devastazione, a migliaia di abeti sradicati, a contrade isolate e persone sfollate. La pace della montagna ha lasciato spazio al vuoto. Manca il respiro davanti a certi paesaggi che la furia della natura ha reso irriconoscibili. Quello che non è mancato, da subito, è stata però la voglia di rimboccarsi le maniche. Da bravi vicentini, ci siamo subito messi al lavoro, le istituzioni, le forze dell’ordine, i tecnici e, naturalmente, la protezione civile sempre in prima fila. Alla nostra protezione civile impegnata a Belluno auguro buon lavoro, con la speranza che si possa presto tornare ad una situazione di normalità e, contati i danni, si ricominci a costruire.”.