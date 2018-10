Lombardia: Cattaneo, nuovi incentivi e meccanismi per fermo veicoli (3)

(AdnKronos) – L’assessore ha anche spiegato di aver già chiesto che nel bilancio del prossimo anno siano previsti incentivi per la sostituzione dei veicoli privati. “Ho trovato molta sensibilità da parte del presidente Fontana e dell’assessore al Bilancio Caparini -assicura cattaneo-. Il bilancio di […]

(AdnKronos) – L’assessore ha anche spiegato di aver già chiesto che nel bilancio del prossimo anno siano previsti incentivi per la sostituzione dei veicoli privati. “Ho trovato molta sensibilità da parte del presidente Fontana e dell’assessore al Bilancio Caparini -assicura cattaneo-. Il bilancio di previsione che abbiamo approvato ieri contiene risorse significative, pari a circa 15 milioni di euro, per incentivi più ampi”.

“Mi aspetto -conclude- che anche il governo faccia la sua parte: ha una splendida occasione per mettere a disposizione risorse adeguate per un obiettivo così importante”.