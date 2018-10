Allerta meteo, domani scuole chiuse in molte regioni e anche a Roma

Continua l’ondata di piogge e forti venti che sta colpendo l’Italia ed è arrivata anche al Sud: Domani sarà una giornata molto complicata

Un’ondata di forte maltempo sta interessando tutta la Penisola, con nubifragi e venti fino a 100 chilometri orari. Allerta per rischi idrogeologici e allagamenti in diverse regioni d’Italia, in particolare nel nord-est, tra il bacino del Piave in Veneto e buona parte del Friuli. Disagi e alberi caduti anche in Liguria, dove è stata diramata allerta rossa per la giornata di lunedì. In Liguria e Veneto le scuole sono state completamente chiuse in 5 Province (Genova, Savona, La Spezia, Vicenza e Belluno), coinvolgendo complessivamente 2 milioni e mezzo di cittadini. Intanto, in base all’allerta meteo, molti altri Sindaci di molti altri comuni stanno adottando la relativa ordinanza, in tutte le Regioni. Previsti nubifragi anche a Roma, dove la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza che prevede la sospensione dell’attività educativa e scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole dell’infanzia, su tutto il territorio cittadino. Lo comunica il Campidoglio. Gli istituti saranno comunque presidiati dai dirigenti scolastici e dai funzionari comunali dei servizi educativi e scolastici. Il provvedimento si è reso necessario, motiva il Campidoglio, per “prevenire situazioni di pericolosità per l’incolumità dei bambini e degli studenti, nonché per motivi attinenti alla sicurezza e circolazione stradale”.

Quella di domani sarà una giornata di maltempo eccezionale. Lo scirocco soffierà fortissimo sui litorali esposti a Sud, soprattutto nell’alto Adriatico dove arriverà un’onda di marea davvero eccezionale.Venezia si prepara ad un evento di acqua alta storico. Sarà un lunedì di piogge alluvionali su tutto il Nord. In Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, creando allarme per i corsi d’acqua. Continuerà a piovere anche in alta montagna, visto il caldo anomalo. In Sardegna è scattata l’allerta della Protezione civile per le burrasche sulle zone costiere, di colore giallo e valida per tutto lunedì in tutta la parte occidentale della Sardegna, dall’Iglesiente, al Campidano, da Montevecchio-Pischilappiu, al Tirso e al Logudoro.

Problemi anche a Napoli, dove gli aliscafi sono fermi nei porti per effetto del forte vento di scirocco che imperversa nel Golfo da ieri sera.

In Puglia la Protezione civile regionale ha decretato dalle ore 15 di oggi e per le successive 24 ore un’allerta arancione per vento su tutta la Puglia e un’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali nella zona dei Bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino. Allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico localizzato sul resto della Regione.

Forti piogge e vento anche in Calabria, con allagamenti e disagi alla viabilità a Reggio. Un albero di grosse dimensioni è crollato su alcune automobili in sosta nel quartiere di Gebbione, senza causare feriti. L’ondata di maltempo che ha colpito la fascia ionica della Calabria ha provocato l’allagamento della linea ferroviaria e della statale 106 al confine tra le province di Cosenza e Crotone. Problemi anche in Sicilia, dove un nubifragio ha colpito Messina causando allagamenti delle strade, piccoli smottamenti e la caduta di grandi alberi.