Tap: Meloni, via libera buona notizia

Roma, 26 ott. (AdnKronos) – “Il Tap è un’opera infrastrutturale che farà diventare il Sud Italia uno snodo centrale per la distribuzione dell’energia in Europa. Da sempre Fdi è stato favorevole alla sua realizzazione e il via libera del governo è una buona notizia”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente del partito, oggi a Matera nella prima giornata degli Stati generali del Sud del partito, che si svolgono in Basilicata.

“Ci auguriamo però -aggiunge- che si possa rivedere il punto d’approdo del gasdotto, spostandolo da Melendugno in Salento a Brindisi, dove c’è lo snodo della dorsale Snam: sarebbe una soluzione migliore per coniugare la realizzazione di opere che diano lavoro e sviluppo alla nazione con la tutela dell’ambiente e delle bellezze paesaggistiche”.