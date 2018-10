Lombardia: Pd, revocare gara chiesa Bergamo? Si chiama reato

Milano, 26 ott. (AdnKronos) – “L’assessore Foroni vorrebbe che l’azienda sociosanitaria revocasse l’assegnazione della Chiesa perché non gli piace chi ha vinto la gara? Si chiama, tecnicamente, istigazione a commettere un reato”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Jacopo Scandella in risposta […]

Milano, 26 ott. (AdnKronos) – “L’assessore Foroni vorrebbe che l’azienda sociosanitaria revocasse l’assegnazione della Chiesa perché non gli piace chi ha vinto la gara? Si chiama, tecnicamente, istigazione a commettere un reato”. Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Jacopo Scandella in risposta all’assessore regionale al territorio Pietro Foroni che chiede di revocare la gara che ha assegnato la chiesa del vecchio ospedale a una associazione islamica.

“A Palazzo Lombardia, evidentemente, l’imbarazzo ha già superato i trentanove piani dell’edificio. È – continua – una cosa che capita, dopo autogol come questi. Per il resto ha ragione il sindaco Gori: se c’è qualcuno che non ha tenuto conto del valore spirituale della chiesa dell’ex ospedale quella è la Regione. Ora toccherà al comune trovare una soluzione per la comunità ortodossa. Una visione meno ideologica da parte della Regione permetterebbe di tutelare e rispettare le diverse religioni, come peraltro prevede la Costituzione”.