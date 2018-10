Lombardia: presentata a Palazzo Pirelli progetto ‘Via delle castagne’

Milano, 24 ott. (AdnKronos) – Un percorso gastronomico legato alla tradizione del territorio e alla cultura che si tramanda da secoli. È stata presentata oggi, a Palazzo Pirelli, la manifestazione ‘La Via delle Castagne’, che si inserisce nella decima edizione di ‘Sapori & Cultura-cibi e cultura […]

Milano, 24 ott. (AdnKronos) – Un percorso gastronomico legato alla tradizione del territorio e alla cultura che si tramanda da secoli. È stata presentata oggi, a Palazzo Pirelli, la manifestazione ‘La Via delle Castagne’, che si inserisce nella decima edizione di ‘Sapori & Cultura-cibi e cultura del territorio’, principale appuntamento con la cultura del cibo che si svolge annualmente Zogno, in provincia di Bergamo.

Erano presenti il consigliere regionale Alex Galizzi, il vicesindaco di Zogno Giampaolo Pesenti, Paolo Paganelli della Fondazione italiana educazione alimentare e l’imprenditore del territorio Giovanni Ruggeri.

“Una manifestazione ormai storica e fondamentale per la promozione del nostro territorio -spiega Galizzi- in grado di far conoscere ai numerosi visitatori che richiama le peculiarità della nostra cultura, ben oltre i confini provinciali, a livello lombardo. Grazie a questi eventi riusciamo a tenere vive e accrescere sempre di più le nostre tradizioni, valorizzando anche per le nuove generazione quel legame con la terra d’appartenenza, fondamentale per la nostra crescita umana”.