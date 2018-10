Veneto: Forum Eurasiatico, rallenta export in Russia (4)

(AdnKronos) – Al vertice di Verona sono attesi oltre 60 speaker tra ministri, top manager, imprenditori e amministratori pubblici italiani, europei e eurasiatici ma anche da Stati Uniti, Corea del Sud, Iran, India, Turchia, Mongolia e Israele e circa 1000 aziende da 20 Paesi, in rappresentanza di oltre […]

(AdnKronos) – Al vertice di Verona sono attesi oltre 60 speaker tra ministri, top manager, imprenditori e amministratori pubblici italiani, europei e eurasiatici ma anche da Stati Uniti, Corea del Sud, Iran, India, Turchia, Mongolia e Israele e circa 1000 aziende da 20 Paesi, in rappresentanza di oltre il 90% dell’interscambio complessivo con Mosca.

L’XI Forum Economico Eurasiatico di Verona è organizzato in partnership con Intesa Sanpaolo; Rosneft; Gazprombank; Credit Bank of Moscow; Region – Group of Companies; Visa Handling Services; in collaborazione con Banca Intesa Russia; Pirelli; Coeclerici; Assicurazioni Generali Italia; Accenture; S7 Profi e con il supporto di AEB – Association of European Business; ITTN – International Technology Transfer Network.