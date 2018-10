Sicilia: 25 mln per riconversione industriale Gela, accordo al Mise

Palermo, 23 ott. (AdnKronos) – Firmato oggi a Roma, nella sede del ministero dello Sviluppo economico, l’accordo di programma per l’attuazione del ‘Progetto di riconversione e riqualificazione industriale’ (Prri) dell’area di crisi industriale complessa di Gela, in provincia di Caltanissetta. […]

Palermo, 23 ott. (AdnKronos) – Firmato oggi a Roma, nella sede del ministero dello Sviluppo economico, l’accordo di programma per l’attuazione del ‘Progetto di riconversione e riqualificazione industriale’ (Prri) dell’area di crisi industriale complessa di Gela, in provincia di Caltanissetta. L’accordo, che è stato siglato dal ministro e vicepremier Luigi Di Maio e dall’assessore per le Attività produttive Mimmo Turano in rappresentanza della Regione siciliana, vede impegnati i ministeri dello Sviluppo economico, dell’Ambiente e delle Infrastrutture, l’Anpal, insieme alla Regione, al Libero consorzio di Caltanissetta e il Comune di Gela.

Prevede interventi per la promozione di iniziative imprenditoriali in grado di sostenere l’economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile e un’azione di promozione di servizi e misure di politica attiva finalizzata alla riqualificazione e al reimpiego dei lavoratori del bacino.