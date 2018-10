Sinistra: Vendola, sono tornato a casa, grazie a tutti e a presto

Roma, 22 ott. (AdnKronos) – “Sono tornato a casa dai miei cari. Grazie alla professionalità e umanità dei medici e del personale dell’Ospedale Gemelli. La mia gratitudine va anche a tutti e a tutte coloro, amici, avversari politici, compagni e compagne, cittadini che dalla Puglia e dal resto del Paese, […]

Roma, 22 ott. (AdnKronos) – “Sono tornato a casa dai miei cari. Grazie alla professionalità e umanità dei medici e del personale dell’Ospedale Gemelli. La mia gratitudine va anche a tutti e a tutte coloro, amici, avversari politici, compagni e compagne, cittadini che dalla Puglia e dal resto del Paese, hanno voluto essermi vicino in un momento difficile per me. A tutti e a tutte dico grazie e a presto !!” Lo scrive su Twitter Nichi Vendola, dopo le dimissioni dall’ospedale Gemelli, dove era stato ricoverato a seguito dell’infarto di una settimana fa.