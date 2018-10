Strada Parchi: Toninelli, grave eredità lasciate da Governi precedenti (2)

(AdnKronos) – “L’urgenza di questo intervento – ha proseguito Toninelli – avrebbe dovuto indurre i Ministri che mi hanno preceduto, così come il Presidente della Regione Abruzzo, a intervenire con qualsiasi mezzo, ben prima del mio insediamento. In questo contesto, nonostante i proclami dell’Amministrazione […]

(AdnKronos) – “L’urgenza di questo intervento – ha proseguito Toninelli – avrebbe dovuto indurre i Ministri che mi hanno preceduto, così come il Presidente della Regione Abruzzo, a intervenire con qualsiasi mezzo, ben prima del mio insediamento. In questo contesto, nonostante i proclami dell’Amministrazione dell’Abruzzo il cui Presidente ha lasciato per mesi la Regione in una situazione di grave incertezza preferendo al mandato di governo un seggio da senatore, questo Governo ha trovato le risorse”.

“Lo ha fatto utilizzando i fondi europei per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, senza “scippare” alcuna risorsa destinata a realizzare progetti in Abruzzo, come riportato dalla stampa e da numerosi esponenti degli altri partiti che hanno deciso di inaugurare la campagna elettorale con questa polemica del tutto pretestuosa. Per consentire di realizzare immediatamente questi interventi, si è fatto riferimento alle risorse FSC relative ai Patti territoriali in grado di garantire un’adeguata disponibilità per l’emergenza dei viadotti rispetto a quanto assegnato annualmente al Piano operativo MIT; tuttavia, le risorse del Patto territoriale per l’Abruzzo sarebbero state subito reintegrate grazie alla rimodulazione, attraverso il Cipe, del Piano operativo Mit”, ha concluso Toninelli.