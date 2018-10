Politica: Tornatore, oggi alla continua ricerca di tweet, La Torre sia esempio

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) – “Oggi vivo il disorientamento che vivono tutti e mi capita di pensare: ‘Pio La Torre avrebbe mai inseguito la sparata grossa per avere un momento di consenso?’. Sarebbe stato impossibile, avrebbe determinato la fine della sua carriera politica. La sua storia […]

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) – “Oggi vivo il disorientamento che vivono tutti e mi capita di pensare: ‘Pio La Torre avrebbe mai inseguito la sparata grossa per avere un momento di consenso?’. Sarebbe stato impossibile, avrebbe determinato la fine della sua carriera politica. La sua storia rappresenta il decalogo del buon politico a cui tutti si dovrebbero riferire. Pio La Torre era una figura formidabile, non era un uomo di compromessi e conosceva ogni argomento su cui interveniva”. A dirlo a Palermo è stato il regista Giuseppe Tornatore, intervenendo alla presentazione del libro di Pierluigi Basile e Dino Paternostro ‘Pio La Torre e la Cgil. L’Impegno sindacale a Palermo e in Sicilia’. “Io oggi non vedo figure come La Torre – ha aggiunto – ma un gran fiorire di persone che vivono al momento, alla continua ricerca di tweet ad effetto per avere una popolarità immediata. Credo che viviamo un contesto drammatico, una situazione per molti aspetti molto più grave del dopoguerra, la lezione di Pio La Torre può aiutarci”.