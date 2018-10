Milano: Cattaneo, risultati Arpa tranquillizzano, abbattuto il capannone

Milano, 18 ott.(AdnKronos) – “I primi campionamenti di Arpa danno risultati tranquillizzanti. Dalla prime rivelazioni della notte di domenica di Arpa i valori delle diossine sono di 0.5 picogrammi per metro cubo”. E’ quanto afferma l’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Catteneo sull’incendio divampato […]

Milano, 18 ott.(AdnKronos) – “I primi campionamenti di Arpa danno risultati tranquillizzanti. Dalla prime rivelazioni della notte di domenica di Arpa i valori delle diossine sono di 0.5 picogrammi per metro cubo”. E’ quanto afferma l’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Catteneo sull’incendio divampato domenica scorsa in una ditta di stoccaggio rifiuti in via Chiasserini a Milano. Cattaneo ha parlato direttamente dal luogo dell’incendio nella conferenza stampa di oggi pomeriggio.

“I vigili del fuoco sono intervenuti abbattendo il capannone che era pericolante. Le procedure di spegnimento si concluderanno entro la giornata di domani”. Tranquillizza anche sulle condizioni di salute: “Non si è verificato nessun accesso nei pronti soccorsi per danni o patologie legati all’incendio. Il valore dello 0,5 picogrammi per metro cubo di diossina fa riferimento a un valore indicato dall’organizzazione mondiale della sanità che dice che misure superiori a 0,3 posso creare danni alla salute ma se respirate per un intero anno”.

Non solo: “Se confrontiamo questo valore – conclude Cattaneo – con incendi analoghi, ad esempio come gli incendi di Bruzzano del luglio 2017 i valori sono bassi. Allora il valore era 98. Lo 0.5 in questo caso quindi non preoccupa”. Il valore però rilevato nei campionamenti successivi potrebbe crescere per poi rientrare nella norma entro pochi giorni. Intanto le indagini sono in mano alla magistratura che sta facendo tutte le rilevazioni del caso in merito all’attività di stoccaggio e alle cause dell’incendio. “C’è un lavoro di collaborazione – precisa poi l’assessore all’Ambiente del Comune di Milano Marco Granelli – tra le istituzioni e questo deve essere un messaggio chiave a tutti quelli che lavorano nel settore dello smaltimento dei rifiuti. In Lombardia si deve lavorare nel rispetto delle regole. Chi vuole fare il furbo non ha spazio”.