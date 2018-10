Lombardia: Piani, 1,1 mln per conciliare vita/lavoro

Milano, 18 ott. (AdnKronos) – Uno stanziamento di 1,1 milioni di euro per progetti di potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza che concilino vita e lavoro in Alta Valtellina e Valchiavenna, Appennino Lombardo-Oltrepò Pavese e Valli del Lario-Alto Lago di Como. Lo prevede […]

Milano, 18 ott. (AdnKronos) – Uno stanziamento di 1,1 milioni di euro per progetti di potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza che concilino vita e lavoro in Alta Valtellina e Valchiavenna, Appennino Lombardo-Oltrepò Pavese e Valli del Lario-Alto Lago di Como. Lo prevede un decreto emanato della direzione regionale per la Famiglia, Genitorialità e Pari opportunità pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (Burl n.42) e che, a breve, sarà pubblicato sul sito http://www.fse.regione.lombardia.it.

“L’avviso, che resterà aperto fino al 9 novembre 2018 – spiega l’assessore Silvia Piani- si rivolge ad enti pubblici locali, del terzo settore, parrocchie ed enti sociali o socio-sanitari con l’intento di combattere la crisi demografica di queste aree che sono soggette a isolamento geografico e a carenza nei servizi essenziali di cittadinanza”.

Ai progetti possono partecipare in partenariato almeno tre soggetti, di cui due partner effettivi e un capofila che deve essere obbligatoriamente un ente pubblico locale del territorio. “La centralità del ruolo educativo dei genitori -continua Piani- non trova corrispondenza in un’adeguata conciliazione vita-lavoro. I servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza sono quindi necessari per fermarne lo spopolamento, dando più attrattività alle aree e facendo rinascere un’economia peculiare del territorio”.