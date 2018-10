Lombardia: Piani, 1,1 mln per conciliare vita/lavoro (2)

(AdnKronos) – Le azioni finanziabili sono: l’attivazione di servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza per accudire i figli nella fase pre e post scuola e nei periodi di chiusura delle scuole (es. vacanze natalizie, pasquali); supporto alla fruizione nel tempo libero di attività ludiche, culturali […]

(AdnKronos) – Le azioni finanziabili sono: l’attivazione di servizi rivolti all’infanzia e all’adolescenza per accudire i figli nella fase pre e post scuola e nei periodi di chiusura delle scuole (es. vacanze natalizie, pasquali); supporto alla fruizione nel tempo libero di attività ludiche, culturali e sportive; servizi di informazione e orientamento sul territorio.

Il finanziamento massimo assegnabile per ogni progetto non può superare l’80% del costo totale ammissibile e comunque non deve essere maggiore a 100mila euro. Il cofinanziamento a carico del partenariato (comprensivo del cofinanziamento dei partner effettivi e degli eventuali sponsor) deve essere almeno uguale al 20% del costo del progetto.