Lombardia: Bolognini, 3,2 mln per 77 progetti di volontariato (2)

(AdnKronos) – La Regione Lombardia ha voluto che la progettazione prevedesse la sperimentazione di reti articolate, con la partecipazione anche di enti del privato sociale e dei soggetti profit, il coinvolgimento dei giovani nell’attuazione del progetto per favorire anche il ricambio generazionale nella […]

(AdnKronos) – La Regione Lombardia ha voluto che la progettazione prevedesse la sperimentazione di reti articolate, con la partecipazione anche di enti del privato sociale e dei soggetti profit, il coinvolgimento dei giovani nell’attuazione del progetto per favorire anche il ricambio generazionale nella leadership delle organizzazioni di terzo settore facenti parte della rete, la definizione del perimetro geografico-territoriale entro il quale si sviluppa l’azione progettuale, la sensibilizzazione sui processi discriminatori e sull’impatto degli atti di violenza in genere, l’attivazione di azioni di prevenzione e contrasto del bullismo, della violenza alle donne, delle discriminazioni razziali, l’individuazione di forme di cittadinanza attiva, la promozione della genitorialità e del mutuo aiuto tra famiglie quali principali soggetti sociali su cui investire per il futuro del Paese, in termini di valorizzazione delle funzioni di coesione sociale ed equità fra le generazioni.

“In questo modo -conclude Bolognini- confermiamo il nostro sostegno alle tante realtà territoriali di volontariato che intercettano e interpretano con efficacia ed efficienza bisogni diversi”.