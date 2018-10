Imprese: Cribis, diminuiscono quelle virtuose nei pagamenti, sono il 36,3% (2)

(AdnKronos) – Fra le regioni Veneto e Lombardia sono le più virtuose, registrando rispettivamente il 46%, in calo di 0,5 punti percentuali rispetto a giugno 2018, e il 45,8%, stabile a confronto con il trimestre precedente, seguite dall’Emilia-Romagna al 45,6%. Anche a settembre 2018 le performance […]

(AdnKronos) – Fra le regioni Veneto e Lombardia sono le più virtuose, registrando rispettivamente il 46%, in calo di 0,5 punti percentuali rispetto a giugno 2018, e il 45,8%, stabile a confronto con il trimestre precedente, seguite dall’Emilia-Romagna al 45,6%. Anche a settembre 2018 le performance peggiori si riscontrano in Sicilia con il 18,2%, seguita da Sardegna e Puglia, rispettivamente con 23% e 24,8%.

Le imprese del settore finanziario registrano i risultati migliori con il 47,7% di aziende che si sono distinte nei pagamenti e solo l’8,4% di realtà che paga oltre i termini. A seguire si trovano le imprese del comparto industriale e produttivo che mostra dati positivi sia per quanto riguarda le aziende puntuali nei pagamenti (42,1%), sia per la percentuale di imprese con ritardi gravi (solo il 7,8%). Il commercio al dettaglio si conferma il comparto con le maggiori criticità: a settembre 2018 le aziende puntuali sono state il 26,1%, a fronte del 17,3% di imprese con ritardi nei pagamenti oltre i 30 giorni e del 56,6% che ha registrato ritardi entro i 30 giorni.

Guardando alla dimensione aziendale, si evidenzia una maggiore puntualità nei pagamenti da parte delle micro realtà, che rispettano le scadenze nel 37,5% dei casi. Sono sempre le micro realtà, tuttavia, a registrare la quota maggiore di ritardi gravi oltre ai 30 giorni (12,3%). Seguono le piccole imprese con una puntualità nei pagamenti pari al 35,4% dei casi, a fronte del 6,9% di ritardi gravi. Per le grandi realtà la situazione è opposta: solo nel 12,4% dei casi si tratta di aziende virtuose, mentre il 5,1% accumula ritardi gravi nei pagamenti e l’82,5% delle imprese paga i propri fornitori con ritardi entro i 30 giorni.