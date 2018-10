Fi: D’Attis e Zangrillo nominati commissari in Puglia e Piemonte e Val d’Aosta

Roma, 18 ott. (AdnKronos) – Mauro D’Attis e Dario Damiani sono stati nominati, rispettivamente, commissario e vicecommissario di Forza Italia in Puglia. Ad annunciarlo Silvio Berlusconi, “ringraziando Luigi Vitali per l’importante lavoro svolto in questi anni” e inviando ai due […]

Roma, 18 ott. (AdnKronos) – Mauro D’Attis e Dario Damiani sono stati nominati, rispettivamente, commissario e vicecommissario di Forza Italia in Puglia. Ad annunciarlo Silvio Berlusconi, “ringraziando Luigi Vitali per l’importante lavoro svolto in questi anni” e inviando ai due nuovi nominati “i più cordiali auguri di buon lavoro”. Inoltre Paolo Zangrillo sarà commissario del partito in Piemonte e Valle d’Aosta. Berlusconi ha analogamente ringraziato Gilberto Pichetto Fratin e Massimo Lattanzi “per l’importante lavoro svolto in questi anni”, inviando a Zangrillo “i più cordiali auguri di buon lavoro”.