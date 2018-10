Veneto: assegno per il lavoro a 9mila disoccupati (3)

(AdnKronos) – “In meno di un anno dalla sua istituzione – dichiara l’assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan – l’Assegno per il lavoro ha già superato le nostre aspettative in termini di destinatari raggiunti e di risultati occupazionali, rivelandosi uno strumento semplice […]

(AdnKronos) – “In meno di un anno dalla sua istituzione – dichiara l’assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan – l’Assegno per il lavoro ha già superato le nostre aspettative in termini di destinatari raggiunti e di risultati occupazionali, rivelandosi uno strumento semplice ed efficace. La misura sta entrando progressivamente a regime, con più di mille persone che vi accedono ogni mese. Il nostro obiettivo è quello di strutturare un sistema di politiche attive chiaro e universale: Garanzia Giovani per ragazzi e ragazze fino a 29 anni e Assegno per il lavoro per tutti i disoccupati over 30”.

“Con questa misura – prosegue l’assessore – abbiamo anche voluto dare un segnale: basta a politiche assistenziali che supportino economicamente il disoccupato senza incentivarlo ad attivarsi nella ricerca di un lavoro. Ben più importante è fornirgli gli strumenti per una ricollocazione stabile e duratura. È chiaro che i servizi erogati devono essere efficaci ed è per questo che con l’Assegno per il lavoro il rimborso agli enti è riconosciuto solo a risultato occupazionale raggiunto”.