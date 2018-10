Veneto: assegno per il lavoro a 9mila disoccupati (2)

(AdnKronos) – A livello territoriale, la maggior parte degli assegni sono stati rilasciati dai Centri per l’impiego delle province di Treviso (22%) e Vicenza (21%), seguiti da quelli di Verona (18%), Padova (18%), Venezia (12%), Belluno (5%) e Rovigo (4%). Il tempo che intercorre tra la richiesta […]

(AdnKronos) – A livello territoriale, la maggior parte degli assegni sono stati rilasciati dai Centri per l’impiego delle province di Treviso (22%) e Vicenza (21%), seguiti da quelli di Verona (18%), Padova (18%), Venezia (12%), Belluno (5%) e Rovigo (4%). Il tempo che intercorre tra la richiesta e il rilascio dell’assegno è generalmente inferiore ai 10 giorni.

Una volta ottenuto, il lavoratore può scegliere liberamente l’ente al quale rivolgersi per attivare l’assegno e usufruire dei servizi previsti. A farlo sono stati già in 7 mila (77% del totale) e circa 3.700, ovvero il 53% di quanti hanno attivato l’assegno, hanno stipulato un contratto di lavoro, nel 25% dei casi con durata superiore ai 6 mesi. In caso di successo occupazionale e sulla base del valore dell’assegno, all’ente viene riconosciuto un rimborso commisurato alle attività effettivamente erogate e alla tipologia di contratto di lavoro stipulato dal destinatario.