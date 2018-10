Rifiuti: M5S, ‘Terra Fuochi’ lombarda continua a seminare veleni

Milano, 17 ott. (AdnKronos) – “La ‘Terra dei Fuochi’ lombarda continua a seminare i suoi veleni. Dopo l’incendio di domenica, che ancora allarma Milano, oggi è stata la volta della scoperta di una nuova discarica abusiva di rifiuti speciali rinvenuta all’interno di un impianto industriale […]

Milano, 17 ott. (AdnKronos) – “La ‘Terra dei Fuochi’ lombarda continua a seminare i suoi veleni. Dopo l’incendio di domenica, che ancora allarma Milano, oggi è stata la volta della scoperta di una nuova discarica abusiva di rifiuti speciali rinvenuta all’interno di un impianto industriale nel milanese, a Cornaredo”. Lo rileva Alberto Zolezzi, deputato del Movimento 5 Stelle in commissione Ambiente e vice presidente del gruppo pentastellato a Montecitorio. “La Lombardia, come tutta l’Italia dal 2015, quando denunciammo il fenomeno chiamato ‘Guerra dei Rifiuti’, è al centro di un fenomeno che la nuova commissione ecomafie dovrà indagare a fondo: oltre trecento roghi di impianti rifiuti in tre anni” spiega.

“Oltre a tutto questo – aggiunge Zolezzi – anche nel profondo nord, oltre agli incendi, ritroviamo discariche abusive, inquinamento di falde, gestioni illecite di rifiuti che siamo stati i primi a denunciare. La guerra dei rifiuti in Lombardia è una battaglia che bisogna combattere con fermezza e risolutezza, e per questa ragione abbiamo chiesto un controllo attento e puntuale su tutto il territorio insieme al Ministero dell’Ambiente”

“I cittadini hanno bisogno di risposte immediate e la legge sugli Ecoreati che porta la firma anche del Movimento 5 Stelle, approvata nel 2015, ha segnato solo l’inizio di un percorso lungo e difficile che deve continuare”, conclude il portavoce M5S.