Lombardia: Rolfi, bene proroga ‘bonus verde’ per esigenze florovivaisti

Milano, 16 ott. (AdnKronos) – “Ottima notizia. Il governo ha dimostrato di saper ascoltare le esigenze di un comparto che, grazie al bonus verde, può avere una boccata d’ossigeno”. Così Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, commenta la proroga del ‘bonus verde’ da parte del governo. La detrazione al 36 per cento per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato è prevista dal documento programmatico di bilancio.

“Quello del florovivaismo è un settore vivace -spiega Rolfi-. Il valore della produzione in Lombardia è di circa 215 milioni di euro all’anno, quasi il 9 per cento del totale nazionale. Siamo la seconda regione florovivastica d’Italia e queste agevolazioni contribuiranno a far crescere il comparto”.

“Ora è necessario sensibilizzare gli Enti locali, affinché affidino i lavori di manutenzione del verde pubblico alle imprese del settore -conclude l’assessore-. Il florovivaismo è una professione, non un hobby, e, come tale, deve essere considerata. La Regione Lombardia ha creato un tavolo istituzionale del comparto. Nelle prossime settimane elaboreremo delle linee guida che saranno utili ai Comuni per affidare i lavori secondo i criteri di qualità del servizio offerto dalle aziende e non solo sulla base del prezzo migliore”.