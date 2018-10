Lombardia: giunta regionale, gli appuntamenti di domani

Milano, 16 ott. (AdnKronos) – Di seguito gli appuntamenti della Giunta della Regione Lombardia in programma domani, mercoledì 17 ottobre.

Il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala, parteciperà domani, mercoledì 17 ottobre, a Monza, al convegno ‘Le minacce ai professionisti e sui luoghi di lavoro: case history, normative e nuovi progetti di legge’. L’appuntamento è per le ore 10, all’Ospedale San Gerardo (via G. B. Pergolesi, 33 – Monza/MB), Palazzina accoglienza, auditorium ‘Enrico Maria Pogliani’.

Sempre il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala, parteciperà domani, mercoledì 17 ottobre, all’evento ‘110 years in building innovation’ con cui l’impresa Cmb celebra i suoi 110 anni di attività. Tra le opere realizzate dall’azienda, anche Palazzo Lombardia sede della Regione. L’appuntamento è per le ore 17, al Belvedere Enzo Jannacci di Palazzo Pirelli (Via Fabio Filzi, 22 – Milano), 31esimo piano.