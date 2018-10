Lombardia: giunta regionale, gli appuntamenti di domani (2)

(AdnKronos) – L’assessore della Regione Lombardia allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli parteciperà domani, mercoledì 17 ottobre, al convegno dal tema: ‘Nuovi sistemi di impresa: le cooperative di comunità come esempi di innovazione coesione sociale’, organizzato, a Milano, dall’Associazione […]

(AdnKronos) – L’assessore della Regione Lombardia allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli parteciperà domani, mercoledì 17 ottobre, al convegno dal tema: ‘Nuovi sistemi di impresa: le cooperative di comunità come esempi di innovazione coesione sociale’, organizzato, a Milano, dall’Associazione Generale Cooperative Italiane. L’appuntamento è per le ore 10, all’Hotel Michelangelo (piazza Luigi Savoia 6 – Milano), Sala Laurenziana.

L’assessore della Regione Lombardia al Turismo, Marketing territoriale e Moda Lara Magoni sarà in visita istituzionale domani, mercoledì 17 ottobre, a Pavia e Vigevano. Il primo appuntamento sarà a Pavia, dove incontrerà professionisti e operatori del turismo. Successivamente, l’assessore farà tappa a Vigevano dove, accompagnata dal sindaco e altre esponenti delle istituzioni locali, visiterà il Museo internazionale della calzatura ‘Pietro Bertolini’. L’appuntamento è per le ore 11, all’Ufficio Territoriale Regionale (viale Cesare Battisti, 152 – Pavia) e per le ore 15, al Museo Internazionale della calzatura ‘Pietro Bertolini’, c/o Castello Sforzesco – Vigevano/Pv.

L’assessore della Regione Lombardia alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani parteciperà domani, mercoledì 17 ottobre, all’Università Cattolica di Milano, alla tavola rotonda dal titolo ‘Dalla sperimentazione alle politiche. Opportunità per la messa a sistema del modello delle Family Group Conferences’, all’interno del convegno ‘Dialoghi per il benessere a scuola. Il progetto Family St.A.R.: un’esperienza innovativa’. L’appuntamento è per le ore 14, all’Università Cattolica (largo Gemelli, 1 – Milano), cripta Aula Magna.