Lombardia: da Regione 7 mln per difesa suolo e ripristino idrogeologico (2)

(AdnKronos) – Si tratta di risorse per interventi volti alla sistemazione urgente di aree dissestate, oltre che alla cosiddetta manutenzione territoriale diffusa, consistente principalmente in piccole opere di ripristino dell’assetto naturale di infrastrutture e versanti colpiti da caduta massi e incendi […]

(AdnKronos) – Si tratta di risorse per interventi volti alla sistemazione urgente di aree dissestate, oltre che alla cosiddetta manutenzione territoriale diffusa, consistente principalmente in piccole opere di ripristino dell’assetto naturale di infrastrutture e versanti colpiti da caduta massi e incendi boschivi, ripulitura e risagomatura dei corsi d’acqua, interventi su opere idrauliche esistenti e studi delle aree instabili per interventi successivi.

I finanziamenti, che riguardano le province di Sondrio (5 milioni e 315mila euro), Bergamo (960mila euro) e Brescia (300mila euro), oltre ad ulteriori fondi fino a 285mila euro che serviranno a finanziare studi di modellazione idraulica lungo i fiumi Adda, Mera e Oglio tra le province di Sondrio e Brescia, saranno ripartiti su due fasi d’intervento, una immediatamente attivabile (di 3 milioni e 800mila euro) e l’altra attivabile subito dopo le rendicontazioni degli interventi in corso di chiusura (di circa 3 milioni).