Fi: Toti, problema è classe dirigente e non Berlusconi

Milano, 13 ott. (AdnKronos) – Silvio Berlusconi è “un fondatore del partito e non è questo il problema. Non c’è mai stato un problema Berlusconi, ma di una classe dirigente che si è sempre adagiata dietro Berlusconi e che non si è mai presa la responsabilità di rimettersi in gioco e di confrontarsi […]

Milano, 13 ott. (AdnKronos) – Silvio Berlusconi è “un fondatore del partito e non è questo il problema. Non c’è mai stato un problema Berlusconi, ma di una classe dirigente che si è sempre adagiata dietro Berlusconi e che non si è mai presa la responsabilità di rimettersi in gioco e di confrontarsi con il mondo che cambia”. Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria ed esponente di Forza Italia, a margine di un evento organizzato a Milano da Fratelli d’Italia.

“Non comprendo l’incapacità della classe dirigente di Forza Italia di mettersi in discussione. Il partito deve profondamente cambiare se vuole tornare a prendere i voti. Bisogna rimettere in discussione tutto, dai massimi dirigenti all’ultimo dei militanti”, ha continuato. “Io ci sono come ci sono sempre stato”.

Il centrodestra, ha aggiunto Toti, “non deve essere riappiccicato con lo scotch. Dopo 24 anni, anche di gloriosa storia, deve essere ripensato e rifondato, perché le esigenze degli italiani sono diverse e c’è un’Europa che va ripensata profondamente. I partiti del centrodestra hanno tutte le risorse e le qualità per poterlo fare, ma bisogna rimboccarsi le maniche”.