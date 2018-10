Mafia: Musumeci, cerca alleati nella politica e nella pubblica amministrazione

Palermo, 12 ott. (AdnKronos) – “La mafia oggi più che cercare morti ammazzati cerca alleati e li cerca là dove si decidono i grandi flussi di denaro. La mafia cerca alleati nella politica, nella pubblica amministrazione e nel mondo delle imprese”. Così il Governatore siciliano Nello Musumeci, intervenendo […]

Palermo, 12 ott. (AdnKronos) – “La mafia oggi più che cercare morti ammazzati cerca alleati e li cerca là dove si decidono i grandi flussi di denaro. La mafia cerca alleati nella politica, nella pubblica amministrazione e nel mondo delle imprese”. Così il Governatore siciliano Nello Musumeci, intervenendo a ‘Panorama d’Italia’. “Qualche volta la mafia non ha neppure bisogno di cercarli i politici- dice – perché in politica e nelle imprese, il mafioso stesso agisce perché acquisisce un ruolo. Io dico che oggi in Sicilia, più che nel resto d’Italia, c’è una sorta di competizione tra la mafia e lo Stato”.