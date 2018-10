Infrastrutture: parlamentari Lega, Pedemontana veneta fondamentale

Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “La Pedemontana è un’opera strategica e fondamentale per il Veneto e per il Paese, necessaria per gli utenti e per il mondo produttivo. La Lega da sempre sostiene l’importanza di questa infrastruttura, per la quale sono stati trovati i finanziamenti e sono stati […]

Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “La Pedemontana è un’opera strategica e fondamentale per il Veneto e per il Paese, necessaria per gli utenti e per il mondo produttivo. La Lega da sempre sostiene l’importanza di questa infrastruttura, per la quale sono stati trovati i finanziamenti e sono stati avviati i cantieri. È opportuno ricordare che la Regione Veneto ha risposto già da due giorni alla Corte dei Conti. Avanti così, senza marce indietro o ripensamenti: i lavori devono procedere spediti e terminare quanto prima per migliorare sensibilmente la vita e il lavoro di milioni di cittadini Veneti”. Così in una nota i parlamentari veneti della Lega.