Infrastrutture: assessore veneto, intervenire subito per rischio idraulico Basso Tagliamento

Udine, 10 ott. (AdnKronos) – Si è svolto oggi pomeriggio a Latisana (Udine) un incontro a cui hanno preso parte, alla presenza del capo Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che lo aveva convocato, le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e i comuni interessati alle problematiche di natura idraulica collegate al basso Tagliamento e al Livenza.

“Sul piano della mitigazione del rischio idraulico come Veneto abbiamo messo in campo moltissimi interventi – ha sottolineato l’assessore alla difesa del suolo Gianpaolo Bottacin – e lo abbiamo fatto sempre utilizzando come base elementi e studi tecnici, che non possono essere lasciati al caso. E ciò va affrontato tanto più in materia idraulica, dove non ci si può fermare ai confini di natura geografica altrimenti, se perdiamo alcuni chiari riferimenti, tutto diventa molto più complicato”.