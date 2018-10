Lombardia: controlli polfer, in una settimana 2 arresti e 78 denunce

Milano, 9 ott. (AdnKronos) – Stazioni ferroviarie della Lombardia al setaccio della polfer. La scorsa settimana sono state sottoposte a controlli oltre duemila persone, due delle quali sono state arrestate e altre 78 denunciate. L’attività ha coinvolto 549 pattuglie, impegnate nelle stazioni e 326 i […]

Milano, 9 ott. (AdnKronos) – Stazioni ferroviarie della Lombardia al setaccio della polfer. La scorsa settimana sono state sottoposte a controlli oltre duemila persone, due delle quali sono state arrestate e altre 78 denunciate. L’attività ha coinvolto 549 pattuglie, impegnate nelle stazioni e 326 i treni scortati.

In particolare, su un totale di 2.269 persone identificate, 834 sono risultate cittadini stranieri di cui 15 irregolari; 72 i minori, 15 dei quali stranieri. In tutto 53 le contravvenzioni elevate, di cui 31 ai sensi del d.p.r. 753/80.

Tra le due persone arrestate, un 37enne di origine marocchina, bloccato alla Stazione Centrale di Milano. La pattuglia della polfer lo ha sorpreso mentre sottraeva il cellulare di una donna che, per acquistare il biglietto, aveva lasciato la borsa sul sedile del treno. Dopo una breve fuga, l’uomo è stato raggiunto dagli agenti che lo hanno arrestato e hanno restituito il telefono alla vittima, che non si era accorta di nulla.