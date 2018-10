Costruzioni:Ance Veneto, burocrazia tema che dobbiamo mettere a centro dibattito (2)

(AdnKronos) – “In Italia abbiamo problemi di frazionamento delle proprietà e questo frena la rigenerazione perché impedisce una visione di sistema. Gli altri Paesi europei hanno una concentrazione della proprietà maggiore ed infatti hanno avuto un percorso veloce nell’attuazione della […]

(AdnKronos) – “In Italia abbiamo problemi di frazionamento delle proprietà e questo frena la rigenerazione perché impedisce una visione di sistema. Gli altri Paesi europei hanno una concentrazione della proprietà maggiore ed infatti hanno avuto un percorso veloce nell’attuazione della rigenerazione. Basti pensare alle nostre zone industriali che si suddividono per micro proprietà in questo modo è difficile un processo di intervento sistemico e sinergico”, spiega.

“Il settore dell’edilizia vede oggi qualche segnale di ripresa, ma per vincere le sfide del futuro è fondamentale puntare sulla rigenerazione”, conclude.