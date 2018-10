Fi: Tavolo su sanità a IdeeItalia, Lombardia funziona con pubblico-privato (2)

(AdnKronos) – Tuttavia, tra le criticità del sistema Alberto Aronica, Mmg vicepresidente della Cooperativa medici Milano Centro (Cmmc) ha individuato “I costi enormi della gestione della cronicità, che non può più essere gestita solo in ospedale. È necessario assumersi la responsabilità di gestire […]

(AdnKronos) – Tuttavia, tra le criticità del sistema Alberto Aronica, Mmg vicepresidente della Cooperativa medici Milano Centro (Cmmc) ha individuato “I costi enormi della gestione della cronicità, che non può più essere gestita solo in ospedale. È necessario assumersi la responsabilità di gestire in maniera innovativa questi pazienti, che rappresentano il 40% del totale”.

Una delle esperienze del sistema Lombardia è stata illustrata da Luca Bernardo, direttore pediatria – Casa pediatrica Ospedale Fatebenefratelli di Milano. “Casa pediatrica mette insieme diverse realtà ospedaliere. In un sistema di integrazione, dal 2005 abbiamo avuto zero morti in pediatria: è un chiaro esempio di una sanità che funziona. Facciamo tante cose tutti i giorni e accanto a queste, assieme a Mariastella Gelmini, abbiamo intrapreso un percorso relativo alle problematiche dei ragazzi, come il bullismo e il cyberbullismo, del quale andiamo molto fieri. Ma abbiamo ancora bisogno che le istituzioni ci supportino e la sinistra, che si vanta tanto di una particolare attenzione al sociale, non lo ha fatto”.