Ponte Morandi: Toti, sarà ricostruito in 12 massimo 15 mesi

Roma, 5 ott. (AdnKronos) – “Il ponte sarà ricostruito in 12, massimo 15 mesi, lo abbiamo detto in passato e non vedo perché non si dovrebbero rispettare queste scadenze”. Ad affermarlo è il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24 in merito alla ricostruzione del Ponte Morandi crollato ad agosto a Genova.