Ponte Morandi: Toti, non condivido scelta escludere Autostrade da ricostruzione

Roma, 5 ott. (AdnKronos) – “Durante questi tipi di disastri le autorità pubbliche dialogano con le aziende private, sia per fare risarcire il danno che per provare a risolvere la situazione. Noi avremmo preferito che Autostrade partecipasse alla ricostruzione come è capitato ad altre aziende private responsabili di disastri”. Ad affermarlo è il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24.

“Era chiaro a tutti – aggiunge Toti- che la richiesta di risarcimento in forma specifica, con la ricostruzione del ponte sotto controllo pubblico, il sostegno agli sfollati, con un accertamento delle responsabilità penali soltanto in un secondo momento sarebbe stata la strada meno tortuosa”.