Milano: stuprò due ragazze, condanna a 8 anni per tassista abusivo

Milano, 5 ott. (AdnKronos) – “È stato condannato a otto anni di carcere l’albanese, tassista abusivo, arrestato a gennaio per aver violentato due ragazze tra luglio 2016 e novembre 2017”. Lo rende noto Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia.

“Chiaramente apprendiamo positivamente la notizia, convinti però che si sarebbe potuti essere più severi con una persona che ha compiuto, due volte, un reato infamante nei confronti di due giovani ragazze. Nella Milano dell’accoglienza incontrollata di Sala, ormai, purtroppo gli stupri sono all’ordine del giorno, quasi tutti per mano di stranieri”. Per De Corato “non è solo l’accoglienza a non essere controllata, ma anche chi opera come tassista abusivamente, come lui o come il marocchino che lo scorso 25 settembre ha violentato, rapinato e sequestrato una connazionale o come l’egiziano 61enne che il 16 luglio ha stuprato una ragazza sua passeggera”.

Per combattere questo fenomeno, “il mio Assessorato metterà in campo entro quest’anno una campagna sui media, nelle stazioni, negli aeroporti e nelle zone della movida, per diffidare cittadini e turisti dal effettuare corse con tassisti non autorizzati”, conclude.