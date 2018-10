FI: tavolo su imprese, lavoro e fisco a ‘Ideeitalia’

Milano, 5 ott. (AdnKronos) – Nuove politiche attive a favore delle imprese e dei lavoratoti, abbassamento delle tasse e un presidio dei mercati per difendere i più deboli. Sono queste le idee emerse dal tavolo ‘Fare impresa: per una cultura della crescita’, di “#IdeeItalia. La voce […]

Milano, 5 ott. (AdnKronos) – Nuove politiche attive a favore delle imprese e dei lavoratoti, abbassamento delle tasse e un presidio dei mercati per difendere i più deboli. Sono queste le idee emerse dal tavolo ‘Fare impresa: per una cultura della crescita’, di “#IdeeItalia. La voce del Paese”, la convention azzurra organizzata da Mariastella Gelmini, in corso a Milano.

Diogini Giannola, direttore Compagnia delle Opere, ha sottolineato come “Il primo problema delle medie aziende delle eccellenze riguarda la ricerca delle competenze. È necessario ripensare le politiche attive in grado riallineare domanda e offerta di mercato”. Una parola che “sicuramente manca in questo Def – ha evidenziato Francesco Ferri, Lombardia Informatica – è innovazione. Questa manovra parla alla pancia dei cittadini facendo leva sull’assistenzialismo, quando sarebbe invece necessario investire sull’innovazione, come hanno fatto Germania e Usa”.

Insomma, “Se siamo il Paese con i salari più bassi – ha spiegato Marco Bentivogli, segretario generale dei metalmeccanici Fim Cisl – probabilmente vuol dire che c’è qualcosa di sbagliato, vuol dire che le aziende non possono essere lasciate sole”. Tuttavia, “l’Italia, nonostante il deficit competitivo – ha detto Andrea Dell’Orto, Dell’Orto Spa Automotive -, è ancora il secondo Paese manifatturiero. E bisogna passare da questo settore per rilanciare la crescita, destinando, ad esempio, delle risorse all’abbattimento del cuneo fiscale”.