Terremoto: Farabollini nuovo commissario, oggi nomina in Cdm

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – Arriva il nuovo commissario straordinario per il terremoto che ha messo in ginocchio il Centro Italia nel 2016. A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di governo, si tratta di Piero Farabollini, 58 anni, marchigiano, geologo e professore dell’università degli studi di Camerino. La sua nomina verrà approvata oggi dal Consiglio dei ministri. Farabollini prenderà il posto di Paola De Micheli, esponente dem che, nel ruolo di commissario, e succeduta a Vasco Errani nel settembre dello scorso anno.

Farabollini, a quanto si apprende indicato e caldeggiato dai 5 Stelle, vanta un ricco curriculum, con centinaia di pubblicazioni all’attivo. E ha lavorato sul sisma che ha colpito il Centro Italia, polverizzando Amatrice e colpendo il fronte marchigiano. Tra le altre cose, è stato referente scientifico, presso il Cnr, nell’ambito dello ‘Studio geologico e morfostrutturale delle faglie attive e capaci ricadenti nei Comuni della Regione Marche’ colpite dal terremoto. Ed è componente di diversi Comitati scientifici istituiti per fronteggiare l’emergenza sisma nel Centro Italia.